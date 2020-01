Rohff soigne son retour en studio avec un gros freestyle !

Rohff est toujours aussi bouillant en freestyle, même après des mois sans micro.

Vous le savez, Rohff est fraîchement sorti de prison, en novembre dernier. Et depuis sa sortie, l'homme s'est fait discret, même s'il faut dire qu'il avait de toutes façons déjà pris ses distances avec les réseaux sociaux il y a plusieurs années. Le rappeur purgeait une peine de 5 mois d'incarcération, pour l'affaire de l'attaque de la boutique Unkut à Paris, en 2014, le paroxysme de son clash avec Booba. Une histoire qui avait été très commentée, même par les médias généralistes, toujours à l'affût de faits divers concernant le rap, défaut d'y comprendre quelque chose.

Un Rohff libéré donc, qui n'avait pas donné plus d'informations concernant la suite de sa carrière. Mais visiblement, il entend bien revenir se battre pour le trône, comme il nous le montre dans sa vidéo postée sur Twitter, dans laquelle on le voit en studio, en train de poser un sacré freestyle, toujours dans la style agressif et punchy qu'on lui connaît, avec quelques références bien placées, notamment celle sur Gambi, preuve que l'artiste a continué à suivre le game même pendant son absence.

On se prend donc à espérer un rapide retour de Rohff dans les bacs. Surtout que, la dernier fois qu'il nous avait sorti un projet après la prison, c'était "Le Code de l'Horreur", qui est désormais un classique des années 2000, avec des morceaux cultes comme "Testament". On lui souhaite un come-back aussi fracassant !