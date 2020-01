Will smith était jaloux de la relation de sa femme avec 2Pac

Pas facile quand le meilleur pote de ta femme est Tupac !

La relation de Jada Pinkett-Smith et 2Pac a souvent questionné les fans et leur histoire occupait d'ailleurs une partie du scénario du biopic "All Eyez On Me".

En pleine promotion pour le prochain film "Bad Boys For Life", Will Smith s'est exprimé sur la relation qu'entretenait sa femme avec le rappeur de la West Coast. Interviewé dans l'émission The Breakfast Club, la discussion a pris une tournure plus personnelle quand on a demandé à Will s'il était jaloux de Tupac.

L'acteur explique : "Mon Dieu ! Mec ! C'était il y a longtemps, et un de mes plus grands regrets est que je n'ai jamais pu parler avec lui. Tu sais, on avait un petit truc parce qu'ils avaient grandi ensemble."

Il continue ensuite : "Ils s'aimaient bien mais ils n'ont jamais eu de relation sexuelle. Ils étaient arrivés à un âge où ça aurait pu être possible, sauf qu'après Jada était avec moi. Donc, Pac n'était pas trop content. Elle l'aimait bien, normal. Il représentait la perfection mais elle était avec le Prince de Bel-Air. On a souvent était dans le même pièce, mais je ne pouvais pas lui parler. Et il ne me parlait pas si ce n'est pas moi qui lui parlais en premier."

L'ambiguité de la relation de Jada et Tupac a toujours été évidente, ils ont grandi ensemble et se comportaient comme des meilleurs potes. Le rappeur avait écrit une chanson pour elle, et dans les paroles on comprend que les deux étaient très proches...

Will et Jada se sont mariés en 1997 et sont parents de deux enfants, Jaden et Willow. Ils sortent ensemble depuis 1995, avant la mort de Shakur en 1996.