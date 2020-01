Comment devenir milliardaire comme Jay-Z ?

Voici quelques conseils pour marcher sur les traces de papa Jay-z et espérer rafler le milliard de dollars.

Comme vous le savez déjà, à 50 ans, Jay-Z est un des premiers milliardaires du monde du hip-hop avec Dr. Dre !

Dans le morceau de Kanye West intitulé "Diamonds From Sierra Leone", Jay-Z balance dans son couplet la punchline suivante : "I am not a businessman, I am a business, man." En clair, il ne se considère pas comme un homme d'affaires mais bien comme une affaire tout court.

Mais comment a-t-il fait pour en arriver là ? Y a-t-il une recette miracle ? Si vous souhaitez atteindre le palier du milliard de dollars, voici quelques conseils qui s'appuient sur le parcours de Hova !

Avoir du talent

Difficile d'arriver sous le feu des projecteurs sans talent, et celui de Jay-Z est bien connu : le rap. Présent dans l'industrie musicale depuis trois décennies, Shawn Carter est une référence à New York et c'est une star parmi les stars. Alicia Keys, Mary J.Blige, Nicki Minaj ou encore Puff Daddy, ils le kiffent tous ! Après avoir vendu du crack quand il était jeune, sa mère lui achète un radiocassette et la machine est lancée. Il sort 13 albums solo mais également "Watch The Throne" avec Kanye West et "Everything Is Love" avec Beyoncé. Jay-Z a déclaré : "Je pense que tout le monde est né avec un talent. Trouve le tien, et après tu pourras faire tout ce que tu veux." Et ça, il l'a appliqué à la lettre, plaçant certains de ses albums au rang de vrais classiques.

Être créatif et savoir entreprendre

Jay-Z a très vite compris que pour réussir, il devait savoir compter sur lui-même et sur sa créativité. Au-delà de sa créativité musicale, le rappeur a de grandes qualités entrepreneuriales. Il créé une marque de vêtements, Rocawear, et développe un bar, le 40/40 club, qui s'est exporté dans plusieurs états américains, tel qu'à Las Vegas et même à l'aéroport d'Atlanta. Côté label, il crée Roc-A-Fella Records aux côtés de Damon Dash, puis il s'en va et devient le grand boss de Def Jam qu'il quitte finalement en 2008 pour créer Roc Nation. Son label, toujours actif aujourd'hui, regroupe le gratin de l'industrie musicale : Rihanna, J.Cole, DJ Khaled, Big Sean, Lil Uzi Vert, Miguel, Meek Mill, Mariah Carey, Shakira, et d'autres. Alors qu'il détient la société Aspiro, il développe Tidal, une plateforme de streaming dédiée "aux artistes pour les artistes", comme il la décrit. Jay-Z aime sortir des exclusivités sur Tidal et avait même retiré tous ses albums des autres plateformes de streaming pour attirer ses fans.

Investir dans des gros business

Quand on a de l'argent, le meilleur moyen de le faire fructifier est évidemment de savoir le placer. Jay-Z est un vrai professionel et il n'hésite pas à toucher à tous les domaines et non pas qu'à la musique. Premièrement, Jigga possède une partie de l'équipe de NBA, les Brooklyn NETS. On le retrouve d'ailleurs très souvent au premier rang du terrain avec sa femme lors des matchs. Ensuite, il a racheté intégralement la marque française de champagne Armand de Brignac dont le prix des bouteilles s'élève à plusieurs milliers d'euros et que Beyoncé adore renverser dans leur jacuzzi. Ce n'est pas sa première acquisition viticole en France car le rappeur a aussi la marque d'Ussé, une marque de Cognac créée en collaboration avec le groupe Bacardi Martini. Plus récemment, Hov s'est lancé dans le business du cannabis aux côtés de la société Caliva.

Avoir une vie de famille stable

On dit souvent que derrière le succès d'un homme se cache une femme... et pour le coup, Jay-Z est très bien accompagné ! Marié avec Queen B depuis avril 2008 et père de trois enfants, le couple Carter est parmi les plus influents du monde selon le magazine Forbes. Leurs featurings "Déjà Vu", "Crazy In Love" ou encore "APESHIT" sont des succès et leurs deux tournées en commun, intitulées "On The Run Tour", leur ont rapporté environ 200 millions de dollars chacune. Au-delà de ça, le couple fait rarement la une des journaux à scandales et tente de garder une part de secret concernant leur vie privée. Alors c'est sûr, pour se concentrer sur le travail, ça aide pas mal !

Ces conseils sur le chemin de Jay-Z ne sont bien sûr qu'indicatifs vis-à-vis de sa réussite, car derrière celle-ci se cache la clef de tout : le travail et la prise de risque. Respect Hov !