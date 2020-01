Drake accusé d'avoir fait perdre Baltimore en NFL !

La malédiction de Drake a encore frappé, en NFL cette fois.

On croyait que depuis le titre NBA gagné par les Toronto Raptors, club dont Drake possède des parts et est ambassadeur mondial, la malédiction de Drizzy serait enfin levée. En effet, c'est probablement l'équipe pour qui Drake avait montré le plus d'amour, et c'est surtout la première fois qu'une équipe pour laquelle Drake a donné de la force fini par gagner un titre. On pensait donc, enfin, que Drake allait pouvoir recommencer à supporter des teams sans se faire charrier, mais malheureusement, la malédiction a l'air d'être toujours là...

Cette fois, elle a frappé en plein coeur les Ravens de Baltimore, l'équipe de Football Américain évoluant en NFL. Une équipe pour laquelle Drake avait montré un peu d'affection un peu plus tôt dans la semaine, et notamment pour Lamar Jackson, un des quarterback de l'équipe, à qui Drizzy a souhaité un bon anniversaire. Résultat : une sale défaite bien humiliante 28 à 12, contre les Titans du Tennessee, une équipe assez faible sur le papier, qui donne à cette victoire des allures de match historique.

The Drake curse lives on https://t.co/W514k0Tai8 — Kyle Hoffenbecker (@KHoffenbecker) January 12, 2020

Du coup, forcément, Twitter se déchaîne, et tout le monde en refait des tonnes sur la malédiction Drake. Avant les Ravens, Golden States avait dû également subir ce coup du sort (lors de leur défaite contre les Lakers en finale), ainsi que les Wildcats du Kentucky, les Crimson Time d'Alabama, ou encore le célèbre Conor McGregor. On espère que Drake, même s'il y a peu de chance, portera dans les jours qui viennent un maillot de Dortmund, pour aider le PSG dans son éternelle quête de la Ligue Des Champions