Tupac : la voiture dans laquelle il est mort mise en vente !

La voiture dans laquelle 2pac Shakur a été assassiné est mise en vente, après avoir été complètement restaurée.

Les objets appartenant aux célébrités mortes ont souvent fasciné, créant une sorte de business un peu morbide, où quelques babioles peuvent être revendues pour plusieurs centaines de milliers de dollars, pourvu que Mickael Jackson ou Elvis Presley les aient touchées de leur vivant. Le rap game n'est évidemment pas en reste à ce niveau là, et quand on voit le rythme auquel ils décèdent, on comprend que les vautours qui font de la mort un business ont beaucoup d'argent à se faire. Et forcément, les sommes les plus folles sont évoqués quand on parle d'objet touchant de près ou de loin au grand Tupac Shakur.

2Pac est mort assassiné en 1996, victime d'une fusillade, alors qu'il se trouvait à l'intérieur d'une BMW 750Li noire, conduite par Suge Knight, et louée par le label Death Row Records. Les vendeurs, sur le site Celebrity Cars Las Vegas, annoncent que le véhicule a été complètement restauré, et a eu droit à une nouvelle couche de peinture. Il y a apparemment une petite bosse à l'endroit d'un des impacts de balle, et ils ont remis les mêmes roues que lors de la fusillade.

C'est la première fois que la voiture est publiquement mise en vente depuis le décès de Tupac. Après avoir été saisie par la police de Las Vegas, elle était passée plus tard de collectionneur en collectionneur, avant que finalement elle soit disponible pour celui qui aura à sa disposition 1,75 million de dollars, prix de vente actuel de la voiture. 12 cylindres, 5,4 L pour le moteur, et 194 000 kilomètres au compteur, tout de même.