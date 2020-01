Quand Orelsan, Nekfeu et Kery James voyagent dans le temps !

Un illustrateur sur le web nous offre des visuels de nos rappeurs français dans un costume d'époque, c'est très réussi.

Nos rappeurs français ont du talent, mais ce ne sont pas les seuls. En effet, cette semaine, on a vu apparaître sur la Toile des visuels de nos rappeurs français dans des habits et une ambiance d'il y a plusieurs siècles. Ces dessins, on les doit à Kyesone, un illustrateur pour le moment pas très connu du grand public, mais au talent indéniable, en terme de précision des traits, et d'ambiance.

C'est donc plusieurs de nos rappeurs qui ont été représentés dans des tenues anciennes datant de différentes époques (Renaissance, puis plus tard, époque Moderne, 19ème siècle, etc). On a donc eu droit à du Disiz, du Kery James, du Youssoupha, du Soprano, du JoeyStarr, Shurik'N, Oxmo, Nekfeu, Vald, Lomepal, Orelsan bref, toutes les générations du rap français y sont passées. Sans oublier, évidemment, les beatmakers célèbres comme Dj Mehdi ou Dj Pone.

Plus d'une cinquantaine de portraits, dont certains sont vraiment extrêmement troublants, tant on se dit qu'ils auraient grave eu la classe à l'époque. On vous a choisi une petite sélection de ceux qu'on préfère, pour voir les autres, rendez-vous sur la page Instagram de l'artiste Kyesone.