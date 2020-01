YG s'est fait voler 400 000 euros de bijoux

YG a été victime d’un vol de bijoux dans une chambre d'hôtel à Los Angeles.

Le Nouvel An 2020 ? YG s’en souviendra à vie. Mais pas comme il l’aurait voulu. Le rappeur a été victime d’un vol de bijoux. Les faits se sont déroulés dans une chambre d'hôtel à Los Angeles.



On remonte au lendemain du Nouvel An. Nous sommes donc le 1er janvier 2020. YG soulève sa mallette qui contenait des bijoux. Sauf qu’il y a un problème. Cette dernière est bien plus légère que d’habitude. Le rappeur qui a taclé Donal Trump lors d'un concert, a ouvert le bail, et là surprise : disparition totale de son bien. L’équivalent de 400 000 euros envolés, évaporés…volés.

Ce n’est que cinq jours après cette découverte que YG a décidé de se rendre à la police pour porter plainte et déclarer le vol. Une enquête est en cours mais pour l’instant aucun suspect n’a été identifié. Celui qui s'est excusé auprés de la communauté LGBT, a confié aux policiers qu’il y a eu plusieurs personnes qui entraient et sortaient de sa chambre d’hôtel ce soir là.

Les détectives sont focus sur cette affaire. En plus de leurs méthodes habituelles, ils vont analyser toutes les images de surveillance possibles et imaginables.

En parallèle, le département du shérif du comté de Los Angeles a bien avancé sur l’enquête qui mettait en cause la voiture de YG. Pour rappel, cet été son SUV a été impliqué dans une poursuite à grande vitesse. Cette dernière s’est tristement terminée par une fusillade mortelle. Un passager du véhicule aurait ouvert le feu, tuant un homme de 65 ans à vélo.

YG affirme qu’il était loin de la scène à ce moment là. Il a confié à TMZ être resté cloitré dans son studio toute la journée au moment des faits.

S'il y a du nouveau sur les deux affaires, on vous le dit direct !