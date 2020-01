French Montana accuse 50 Cent d'avoir acheté ses streams !

Gros retournement de situation pour French Montana dans son clash contre 50 Cent !

La guerre est déclarée entre French Montana et 50 Cent, deux rappeurs de New-York, et deux gros poids lourds du game. La cause ? Aucune raison apparente, même si on imagine que l'amitié entre French Montana et Rick Ross a dû jouer pour s'attirer les foudres de Fifty, qui est en clash contre Rozay depuis plus de 10 ans. Quoiqu'il en soit, 50 Cent a profité de la sortie d'hôpital de French pour se moquer de sa nouvelle bagnole, pas assez chère, pas assez récente, et de ses problèmes de santé. Un affront auquel Montana a répondu par une photo montage où on voit 50 Cent embrasser Eminem, son grand pote.

Mais le clash a pris une tournure assez inattendue. En effet, on apprenait hier que French Montana était accusé par Twitter d'avoir piraté Spotify pour augmenter les scores son morceau "Writing on the wall", extrait de son album "Montana" sorti en décembre dernier. Aujourd'hui, c'est Montana en personne qui accuse 50 Cent d'avoir acheté ces streams, probablement pour créer la polémique autour de Montana. Dans une vidéo postée sur Instagram, il affirme en effet que tous les faux streams viennent de New-York, fief de 50 Cent, et qu'il aurait donc très bien pu acheter ces streams juste pour mettre French en fâcheuse posture.

"Vieux dinosaure fragile, tu as acheté des faux streams sur mes morceaux et essayé de t'en servir contre moi. Es-tu désespéré à ce point ?", peut-on voir en dessous du post. Ou encore "toute ta page est à propos de moi, quand la haine ne suffit plus, le gars invente des mensonges. J'ai fait mes devoirs, tous les streams viennent de New-York, merde, t'es complètement fou mec. Tu ferais mieux de garder ces thunes pour le rap, toi qui ne fait des concerts qu'en Corée du Sud aujourd'hui".

Une réponse bien virulente, et assez troublante. Car même si c'est tiré par les cheveux, 50 Cent aurait très bien pu acheter ces streams pour embêter French Montana. Il a bien acheté toutes les places d'un concert de Ja Rule pour que ce dernier se retrouve seul dans la salle...