French Montana balance une photo où 50 Cent embrasse Eminem !

French Montana a décidé de sortir l'artillerie lourde pour faire taire 50 Cent...

Jusqu'ici, on avait affaire à un des clashs les plus pétés de l'histoire du Rap US, qu'on se le dise. Il impliquait French Montana et 50 Cent, et tout est parti d'une vanne sur la nouvelle voiture achetée par French, une Bugatti Veyron de 2008, ou 2010 (peu importe). 50 Cent commence à charrier, French Montana répond en affirmant que Fifty est un escroc et en lui rappelant ses liens avec la balance Tekashi 6ix9ine, bizarre pour un mec qui joue aux gangsters. Du coup, le ton monte, 50 Cent insulte French de drogué, et dit qu'il a les preuves disant que French Montana a fait un prêt de 60 mois pour se payer son bolide. Bref, des enfantillages, jusqu'à ce que...

Jusqu'à ce que Montana décide de dévoiler une photo dans laquelle on semble apercevoir 50 Cent, assis en studio, en train d'embrasser Eminem. On ne sait pas si la photo est vraie, ou s'il s'agit d'un montage venant d'une autre photo, où 50 Cent est en train d'embrasser Nicole Scherzinger, la célèbre chanteuse des Pussycat Dolls. Car la posture et la casquette semblent être identiques sur les deux images.

Quoiqu'il en soit,que ce soit un montage ou que ce soit vrai, l'attaque est bête et méchante, et c'est plus efficace en terme d'humour que deux riches qui se vannent sur leur argent. Mais on imagine que maintenant, en plus de 50 Cent, French Montana s'est mis également à dos Eminem. Et ça, c'est rarement une bonne idée. On est surpris de cette animosité entre les deux rappeurs, mais ça vient peut-être des liens de French Montana avec Rick Ross, lui aussi ennemi de 50 Cent.