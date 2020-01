DaBaby : les raisons de son arrestation

DaBaby est toujours en garde à vue à Miami, on sait aujourd'hui pourquoi. Et ça ne sent pas bon pour le rappeur...

DaBaby est la grosse révélation de l'année 2019 en Rap US. Un rap gangsta, mais en même temps drôle,insolent, parfois même cartoonesque, qui a apporté un nouveau vent de fraîcheur à ce game qui se prenait trop au sérieux, entre les faux gangsters membres de cartels et les dépressifs mélancoliques sous pilules. Seulement voilà, le rappeur de Caroline du Nord est un vrai "G", sous ses airs drôles, et a déjà été accusé d'avoir tué un homme, mais la légitime défense a été retenue. Et depuis deux jours, il est en détention à Miami, pour une toute nouvelle histoire.

On connaît désormais les raisons de cette incarcération, qui étaient floues jusqu'à ce matin. DaBaby et son entourage ont été impliqués dans une bagarre avec quelqu'un organisant des événements. La cause ? Le rappeur devait être payé 30 000 $ pour une performance, il n'en aurait touché que 20 000, et s'est donc énervé. Lui et sa team ont donc agressé l'organisateur ainsi qu'un autre homme, en volant au passage un iPhone 7, des cartes de crédit et 80 dollars en liquide, d'après le Miami Herald.

Il est rapporté que le rappeur aurait également aspergé son opposant de jus de pomme, et que lors de son arrestation, les autorités ont vu que DaBaby avait également une autre accusation pesant contre lui, celle d'activité criminelle en bande organisée, à Dallas. Lors de son premier passage devant le juge, ce dernier a donc refusé la mise en place d'une caution pour la sortie du rappeur, à cause de cette autre affaire.

DaBaby restera donc derrière les barreaux jusqu'à son procès, on vous tient au courant des évolutions.