DaBaby en garde-à-vue à Miami

La deuxième affaire en deux semaines seulement pour Kirk...

DaBaby a trouvé un bon moyen de faire parler de lui alors que l’année vient à peine de commencer…

Pour la deuxième fois en moins de deux petites semaines, le rappeur s’est retrouvé menotté et embarqué par les forces de police. La première fois, c’était à Charlotte, la veille du jour de Noël, alors que les policiers avaient retrouvé sur lui de la marijuana. Cette fois, c’est à Miami que KIRK s’est fait remarquer.

Selon la presse locale, la ABC Miami’s et le CBS, DaBaby s’est retrouvé embarqué pour être interrogé dans une affaire de vol. Des images ont par ailleurs fuité, sur lesquelles on peut voir le rappeur se faire arrêter, mains dans le dos et paire de menottes, par les policiers de l’état de la côte est.

LEAVE DABABY ALONE ???? *Chris Crocker voice* pic.twitter.com/f71XpczRtz — HipHopDX (@HipHopDX) January 2, 2020

Un traitement peut-être un poil musclé, surtout quand on apprend par le biais de la police que DaBaby n’est pas encore accusé dans une affaire criminelle, mais qu’il est juste entendu par les investigateurs. Pour le moment, l’implication du rappeur dans ce délit reste encore à confirmer, même si ce n’est pas la première fois qu’il doit se présenter au poste pour être entendu.

Une affaire en plus pour celui qui a tout brisé cette année dans le paysage du rap américain et mondial. Un personnage résolument excentrique, qui sait se prendre au second degré et garder les pieds sur terre. Avec une année de marathonien : deux albums studios en 2019, le pensionnaire de Caroline du Sud a balancé d’énormes bombes, dont le carton "Bop" qui a fait bouncer une grande partie du public.

Affaire à suivre donc pour DaBaby, et on espère pour nos oreilles que 2020 pourra être aussi prolifique pour la grosse révélation de l’année.