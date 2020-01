Lil Reese relance les hostilités en 2020 !

2020 vient à peine de commencer, et Lil Reese est déjà au front, en train de salement répondre aux clashs.

La fin de l'année 2019 a été le moment pour tout le monde de sortir ses zappings de fin d'année, pour résumer les 365 jours qu viennent de s'écouler. Et quand certains le font en vidéo avec des montages drôles, d'autres le font avec des articles, ou encore, avec des morceaux de rap ! Ces "morceaux-bilans" ont été assez répandus, on se rappelle notamment de "Le Rapporteur 2005" de Youssoupha, une belle réussite dans le style. Aux USA, c'est Uncle Murda qui s'en est chargé, et comme d'habitude, en utilisant le lance-flammes sur tout le rap game, avec son morceau "Rap Up 2019".

Et notamment, en tirant sur Lil Reese, le rappeur de Chicago pourtant déjà bien amoché. En effet, ce dernier avait reçu une balle dans la gorge, a frôlé la mort, et a perdu sa voix pour encore au moins quelques semaines. Uncle Murda en a profité pour balancer un "Lil Reese s'est fait tirer dans le cou, je suis content, il va bien, on ne voulait pas entendre ses nouvelles merdes de toutes façons". Une phase méchante et gratuite, comme on les aime, et à laquelle Reese a déjà répondu par un élégant "Aye dites à Uncle Murda de me sucer la b***, cette vieille sa**pe qui essaye encore de rapper".

Une année 2020 qui commence donc dans la paix et l'harmonie pour Lil Reese, qui semble avoir tiré des leçons pacifistes de la fusillade qui a failli lui coûter la vie... On espère que 2020 verra moins de morts violentes chez les jeunes rappeurs, même si on ne se fait aucune illusion. Dans le morceau, Uncle Murda balance également quelques skuds à 69 et Kanye West, pas de très grosse prise de risques pour le choix des cibles...