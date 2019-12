50 Cent s'en prend à French Montana qui lui répond !

Encore un clash avec Fifty !

Le clasheur 50 Cent est de retour et sa cible est French Montana ! En effet, French Montana entre dans cette nouvelle année avec une Bugatti à plus d'un million et demi d'euros. Cependant, selon un post Instagram récent de 50 Cent, la voiture de luxe a plus de 10 ans. Fifty s'est moqué de l'hospitalisation de Montana avec une photo de lui-même sur un lit d'hôpital entouré d'animaux en peluche.

Il écrit en légende : "Je suis à l'hôpital fatigué de tous ces n****, c'est une Veyron de 2008 gros, tu aurais dû télécharger l'appli Uber sur ton téléphone. Maintenant c'est la Chiron 2020 hahaha remet cette merde sur le camion."

Le post était accompagné d'un cliché de Montana avec la fameuse Bugatti. C'est dimanche soir que le rappeur avait publié une vidéo de la voiture qui lui a été livrée à son domicile à Las Vegas. Il écrit : "FRAICHEMENT SORTI DES SOINS INTENSIFS ET RÉVEILLÉ DANS CETTE NOUVELLE BUGATTI!!! PETIT CADEAU À MOI-MÊME! COMME UN BOSS, BOUGE COMME UN BOSS ET J'AI LE GOÛT D'UN BOSS lol"

Le rappeur d'origine marocaine avait été hospitalisé en soins intensifs pendant presque une semaine, juste après son retour aux USA le mois dernier.

La police enquêtait sur un possible cambriolage dans la maison de Montana située en Californie en novembre dernier lorsqu'ils se sont rendus compte qu'il n'allait pas très bien...Les policiers avaient alors appelé les secours et le rappeur a été conduit immédiatement à l'hôpital de San Fernando Valley.

Des sources proches de French Montana ont confié qu'il souffrait de fortes douleurs à l'estomac, de nausées et qu'il avait un rythme cardique élevé.

French Montana a finalement répondu à 50 Cent sur Instagram : "50 tu veux que je passe te chercher ?"

Pas sûr qu'il accepte, haha !