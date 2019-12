Juelz Santana bientôt libéré de prison ?

Selon sa femme, la libération de Juelz Santana approche.

La femme de Juelz Santana, Kimbella Vanderhee, a annoncé que son mari sortirait de prison l'été prochain. Le rappeur devait sortir le 10 Février 2021 et purger une peine de 27 mois, mais il sera dehors courant 2020 pour bonne conduite.

Dans un post Instagram datant du 28 décembre dernier, sa femme écrit : "Dégage de là 2019!! Été 2020 mon MARI sera à la maison, que la nouvelle année commence qu'on puisse prendre notre nouveau départ!! On a fait le plus gros en prison, maintenant on a plus qu'une petite période avant qu'il ne revienne, les enfants et moi-même n'attendons que ça! Cette année était difficle mais on l'a traversé grâce à DIEU!"

En mars 2018, Santana avait été interpelé à l'aéroport de Newark en possession d'un calibre dans son sac et de huit pilules d'oxycodone. À cette époque, il s'était enfui à bord d'un taxi. Après seulement trois jours de cavale, Juelz s'était rendu et avait avoué. Il était resté chez sa mère en attendant son jugement, mais avait été autorisé d'aller en tournée avec les Diplomats sous la condition que sa mère l'accompagne.

Le rappeur est finalement entré en prison en mars 2019. Il avait épousé Kimbella en janvier, juste avant son procès. S'il sort comme prévu en été 2020, Santana aura finalement purgé une peine d'une quinzaine de mois. Il lui restera tout le même une année de sursit, durant laquelle il devra se tenir à carreau pour s'assurer d'une liberté paisible.

Le new-yorkais est actuellement détenu à la prison de Petersburg en Virginie.