Swae Lee : son ex a payé pour le tuer !

C'est quoi cette histoire encore ?

L'histoire de Swae Lee et Marliesia Ortiz n'est pas terminée ! Cette fois-ci, ça aurait pu aller très loin...

Le rappeur a répondu à la nouvelle qui disait que son ex offrait de l'argent pour le faire tuer dans une vidéo publiée sur son compte Instagram. Il s'est exprimé le 28 décembre et a adressé ces mots via ses réseaux sociaux : "Je ne suis pas le genre de personne qui vit mes romances face aux caméras........Instagram a une grande capacité de tromper les gens. Certaines choses ne parlaient pas pour moi et ne me représentaient pas bien, ne vous inquiétez pas je vais arranger ça bientôt...PS : LE BUZZ EST UNE SALE DROGUE !!!"

Dans la vidéo en question postée en story Instagram, Marliesia filme Swae Lee et son pote en train de regarder la Lamborghini du rappeur et elle dit : "Regardez ce n**** là, j'ai essayé de sortir par sa fenêtre, il est fauché." Plus troublant, elle écrit sur la vidéo : "Je donne 20 000 dollars à celui qui le tue." Puis, elle nargue son ex en disant, "Monte dans ton Uber, p***, ciao".

La story de l'ex-girlfriend a fait le buzz sur internet, ce qui l'a poussé à s'expliquer. Elle écrit : "J'étais énervée et je ne pensais pas ce que j'ai dit, on est en bons termes détendez-vous."

Ce n'est pas la première fois que ces deux là affichent leurs problèmes publiquement. En septembre dernier, elle a été interpelée après s'être battue avec le rappeur. Durant cette bagarre, Ortiz avait balancé des objets au visage de Swae Lee et lui avait mis un coup de tête. Elle avait par la suite appelé la police et accusé son boyfriend de l'avoir agressé sexuellement, avant de changer sa version de l'histoire une fois leur arrivée.

En mars dernier, elle avait accusé Swae Lee de tromperies et d'insultes.