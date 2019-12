Blueface inquiété par la police après une bagarre en boîte !

Bklueface et son équipe sont dans le viseur des forces de l'ordre après une bagarre dans un club de Los Angeles.

Le 20 décembre dernier, éclatait une bagarre dans un club réputé de Los Angeles : le Blue Moon Hookah Lounge, un bar à chicha assez hype, dans lequel les plus gros rappeurs du moment passent se produire en showcase, pour des sommes colossales. A l'image de la France, les bars à chicha sont devenus des endroits importants pour les artistes et leur musique, l'occasion de tester leurs nouveautés en live. Mais, parfois, il arrive que l'alcool, ou simplement le sang chaud, fasse éclater des bagarres. C'est ce qui est arrivé, semble-t-il, à Blueface.

Alors qu'il était en concert le soir du 20 décembre au Blue Moon Hookah Lounge, le rappeur, natif de LA, s'est retrouvé impliqué dans une bagarre avec son équipe. C'est le site TMZ qui a donné l'info, avec même une vidéo sur laquelle on voit le rappeur chanter, puis se battre, ou plutôt, tabasser un gars à terre. Il est reconnaissable à sa veste Burberry, le genre de pièces de luxe qu'on est rarement 2 à porter dans la même soirée. Apparemment, Blueface était debout dans le carré VIP, quand un homme s'est approché de lui, a commencé à s'embrouiller, puis lui a envoyé un coup de poing.

Après ça, Blueface et toute sa team lui ont sauté dessus, l'ont frappé et piétiné. L'homme serait encore hospitalisé. Une enquête a été ouverte par le LAPD, pour agression avec arme mortelle, et ces armes mortelles seraient les pieds du crew de Blueface. On ne s'en fait pas trop pour le rappeur ni pour son équipe, qui n'ont pas l'air d'être à l'origine de la bagarre, mais on espère que la Loi verra la chose du même oeil que nous !