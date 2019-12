La Sexion d'Assaut de retour en 2020 ?

Black M a vendu la mèche sur les réseaux sociaux, concernant le retour de la Sexion.

Un des plus grosses histoires qui secouent le rap français depuis presque 10 ans maintenant, c'est la reformation et le retour de la Sexion d'Assaut. Groupe parisien phare du rap du début des années 2010, qui a très vite conquis toutes les ondes françaises, le collectif s'est "séparé", ou plutôt mis en pause, après la sorite de "L'Apogée" en 2012, et quelques embrouilles de contrat entre Gims, une des plus grosses stars du groupe, et Dawala, chef du label Wati B. Mais depuis quelques temps, les tensions semblent un peu apaisées.

Et les fans se reprennent à rêver d'un retour de la Sexion, groupe mythique qui a dépassé le million de ventes ensemble, en seulement 2 albums studio. Car certains membres, comme Black M, font tout pour reformer le collectif et repartir ensemble à la conquête des plus grandes salles de France. Et après avoir dit que "le problème est en train de se régler" aux micros de Générations Lyon, il a carrément donné une date pour le retour du groupe : celle de l'année 2020 ! L'information a été révélée sur Twitter, alors qu'un fan affirmait "il y a des gens dans ce monde qui pensent que Black M ne sait pas rapper".

Rdv en 2020 avec la sexion d’assaut ???? https://t.co/i7cBgq7e99 — BLACK.M (@Bmesrimes) December 26, 2019

Ce à quoi le chanteur a répondu : "Rendez-vous en 2020 avec la Sexion D'assaut". Un événement sur lequel tout le monde s'était exprimé : Gims en a envie, Dawala en a envie, Black M en a envie, Lefa semble au top de sa forme, bref, ça ne pourra donner que du bon derrière un micro. On espère que cette annonce ne soit pas une énième déclaration faite pour forcer les choses, et que ça finira vraiment par se faire.