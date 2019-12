Meek Mill offre des jouets aux enfants défavorisés de Philadelphie

Le rappeur Meek Mill est en train de faire tout ce qu'il peut pour sa communauté.

Vous le savez, aux Etats-Unis, pouvoir rendre à sa communauté ce qu'elle vous a apporté, c'est une des plus grandes fiertés pour les rappeurs. En effet, ils savent que rien n'aurait été possible sans leur environnement et les gens qui s'y trouvent, bien souvent les premiers fans du rappeur. Une fois au sommet, l'artiste essaye donc de donner un peu de force à ceux qui l'ont supporté, en essayant d'améliorer leur vie. Et c'est exactement ce qu'est en train de faire le rappeur Meek Mill, avec de jolis cadeaux de Noël.

Un rappeur devenu LE symbole de la ville de Philadelphie, et particulièrement de ses nombreux habitants touchés par la pauvreté, comme Meek Mill avant le succès. Avec son histoire judiciaire révoltante, le rappeur sait ce que c'est de se faire broyer par le système, et a décidé de donner un coup de pouce à plus de 3 500 enfants défavorisés de sa ville. Comment? En organisant une campagne de distribution de jouets pour les vacances de Noël.

Meek Mill and the DreamChasers are hosting their 2nd annual holiday toy giveaway at Martin Luther King, Jr. Recreation Center. @FOX29philly pic.twitter.com/LuRABKpzRe — Aaron Saks (@PhotogAaron) December 21, 2019

L'événement, qui a eu lieu au Martin Luther King Jr. Recreation Center, a été organisé en partenariat avec Puma, Activision, GoPuff, et Docuvault. D'autres stars issues de la ville étaient également présente, pour attirer un peu plus l'attention des médias et des sponsors. Les enfants ont eu droit à des vélos, des casques, des poupées, bref, tout ce qu'il faut pour les occuper, mais qui est extrêmement cher. Dix XBox ont également été offertes en tirage au sort. Une belle initiative de la part du rappeur en ces périodes de fêtes, difficiles pour les familles sans beaucoup de moyens.