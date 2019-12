6ix9ine continuera à travailler avec la police après sa sortie!

Snitch un jour, snitch toujours....

En cette fin d'année 2019, l'une des histoires la plus commentée dans le rap game concernait le procès et l'éventuelle libération du célèbre Tekashi 6ix9ine, le rappeur latino de New-York aux cheveux arc-en-ciel. Une libération qui n'aura finalement pas lieu, en tout cas pas tout de suite, puisque le rappeur a été condamné à deux ans de prison ferme pas plus tard que cette semaine, et 5 autres années de sursis. Avec les 13 mois déjà passés derrière les barreaux, 69 sera donc dehors avant la fin de l'année 2020, dans un peu moins d'un an.

On croyait que cette sentence légère allait stopper le déballage obscène de la part de 6ix9ine, qui a collaboré avec la justice pour réduire sa peine, qui pouvait à la base atteindre 47 ans. La justice a bien réduit cette sentence, mais selon XXL, qui a mis la main sur des documents légaux, ça ne s'arrêtera pas à la sortie du rappeur, puisque Tekashi continuera d'aider les forces de l'ordre même après la fin de sa peine...

Le Gouvernement Fédéral aura le droit de réutiliser 6ix9ine en tant qu'informateur, dès qu'ils en sentiront l'envie ou le besoin. On rappelle que le rappeur avait également une affaire de détournement de mineure sur une jeune fille de 13 ans qui traînait encore quelque part dans son casier. Une accusation à laquelle plus personne ne fait attention et surtout pas la justice américaine, bien trop heureuse des précieux renseignements offerts par Tekashi.

On espère tout de même qu'il rentrera dans le droit chemin et arrêtera de jouer aux gangsters, car visiblement ça n'est pas pour lui.