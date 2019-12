Booba et Kaaris : grosse amende pour leur bagarre à Orly...

Kaaris et Booba, à défaut de gagner des sous avec l'octogone, en ont perdu un bon paquet avec cette bagarre à Orly.

Il s'est passé tellement de choses depuis, que la bagarre entre Booba et Kaaris, en août 2018, il y a un an seulement, semble déjà très loin. Car avec tout le sketch fait autour de l'affaire de l'octogone, on ne se souvenait presque plus que les deux rappeurs s'étaient affrontés (avec leurs potes) en plein aéroport d'Orly, choquant ainsi tous les passagers autour et les internautes dans la foulée. Une histoire qui n'était toujours pas réglée juridiquement.

C'est désormais chose faite, depuis hier 19 décembre. Car en effet, les deux rappeurs ont été condamnés à payer la somme de 45 000 euros pour les dégâts occasionnés par leur bagarre. Des dégâts qui s'élèveraient à plus de 700 000 euros selon certaines sources. Une sanction qui s'ajoute à leur condamnation pénale de 18 mois de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende prononcée en octobre dernier. Les rappeurs devront payer conjointement 30 000 euros à la société propriétaire des boutiques de duty-free détruites part l'événement.

Une somme à laquelle s'ajoute 10 000 euros de préjudice d'image pour les Aéroports de Paris, et 5 500 de préjudice matériel, pour un total de 45 500 euros donc. La morale de toute cette histoire est évidente : on aurait quand même gagné vachement de temps si ça c'était réglé au quartier, tout ça... Et personne n'aurait déposé plainte ! Maintenant que c'est réglé, on espère que Kaaris et Booba vont passer à autre chose, car cette embrouille n'aura pas apporté grand chose musicalement...