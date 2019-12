Eminen vs Nick Cannon : troisième diss track pour Cannon

Nick Cannon a du mal à enterrer la hache de guerre...

L’histoire continue ! On pensait qu’après deux morceaux laissés sans réponse par Eminem, Nick Cannon lâcherait la vgrappe du rappeur de Detroit. On s’est peut-être un peu trompé sur le personnage…

Le rappeur/chroniqueur/podcasteur ne s’est pas gêné pour reprendre certains passages d’un ancien morceau d’Em : "Foolish Pride" pour son troisième morceau-clash envers le rap god : "Canceled : The Invitation." Un morceau résolument raciste, sorti quelques années plus tôt et pour lequel le Slim Shady s’était excusé, invoquant une erreur de jeunesse. Un mea-culpa qui n’a pas empêché Nick d’utiliser le morceau pour qualifier Eminem de "membre du KKK des temps modernes."

Il utilise donc les propres mots de la star du rap américain pour le peindre comme un personnage raciste. Il déclare dans l’intro du morceau : "Tu as été irrespectueux de nos reines noires pendant des années" avant de rajouter les paroles d’Eminem : "Les femmes noires sont des p***, les femmes noires sont idiotes."

Un mauvais buzz pour Eminem qui arrive au pire moment, alors qu’on le pensait tiré d’affaire grâce à son silence.

D’ailleurs, comme dit plus haut, il était déjà revenu pour s’excuser sur ce titre. Il expliquait à l’époque avoir enregistré ce morceau après que sa copine de l’époque, une jeune femme noire ne soit partie avec un autre homme… noir lui aussi. Sur le coup de la colère, il n’avait pas réfléchi et avait prit le micro pour crier sa haine, avec des mots qui ont sûrement dépassé sa pensée. Quand on voit le nombre d’artistes afro-américains avec qui Em’ a taffé et qui le défendent, on peut décemment croire le rappeur de Détroit.

Un clash qui continue donc, pour Nick Cannon. Pour rappel, après des les pics d’Eminem envers son ex-femme dans le morceau "Lord Above", il avait répliqué avec un diss-track puis un second. Très peu au goût d’Eminem, qui avait demandé des excuses via deux tweets postés l’un après l’autre.

On attend donc que le clip de "Lord Above" avec Fat Joe soit publié afin de savoir comment Em' compte répondre, s’il prend le temps de le faire…