PNL bat un nouveau record... sur Twitter !

PNL n'en finit plus d'accroître son influence sur le rap game français.

2019 a été l'année de tous les records, l'année de la démesure, pour PNL, le groupe formé par les "Deux Frères" de Corbeil-Essonnes. Les nouveaux moyens de promotion mis en place pour leur dernier album ont débouché sur un accroissement de la fanbase du groupe du 91. Et ces nouveaux fans ont consommé du PNL en masse, ce qui a été synonyme de nouveaux records. Leur clip "Au DD" a par exemple été la vidéo la plus visionnée en France cette année, loin devant "Pookie". Ils sont également dans le top 5 des meilleurs démarrages de ventes dans le monde entier.

Et ils figurent, évidemment, dans les classements des artistes les plus écoutés de toutes les plateformes de streaming. Mais cette fois, c'est sur les réseaux sociaux que PNL a battu un nouveau record. En effet, le groupe a réussi le post Twitter le plus populaire de l'année 2019 en France. Un tweet d'une simplicité extrême, comment souvent dans la promo des deux rappeurs mystérieux, pour annoncer la sortie de "Au DD". Deux mots, "Cette Semaine", ont suffit à déclencher l'hystérie des fans et de tout Internet, avec 73 400 retweets, et 108 000 likes.

Des scores impressionnants, même si, en nombre de likes, ils sont battus par le tweet de remerciement d'Emmanuel Macron envers les gamers français lors du Zevent 2019. PNL est donc quasiment autant liké que le Président de la République, et plus souvent retweeté, une sacrée performance.