6ix9ine : il est condamné à 2 ans de prison ferme !

Le verdict est tombé pour Tekashi...

Le procès de 6ix9ine est actuellement en cours ce mercredi 18 décembre. C’est l’un des procès les plus attendus de cette fin d’année, surtout après tous les rebondissements qu’a connu l’affaire. Alors qu’on vous disait que 6ix9ine pouvait être dehors avant noël ou bien plus tard, sa sentence sera officielle aujourd’hui.

Plus tôt dans la journée, le juge annonçait que le rappeur encourait une peine allant de 459 à 492 mois, soit entre 38 et 41 années de prison.

Durant le procès, les parties défendant 6ix9ine ont vanté sa coopération dans l’affaire, en appuyant le fait qu’il courrait un danger à sa sortie et qu’il s’était éloigné de sa famille.

Comme à chaque procès classique, l’accusé a le droit de s’exprimer une dernière fois avant que la sentence ne soit exprimée. 6ix9ine a écrit une lettre et récité les mots suivant : « Je ne suis pas parfait. J’ai pris des mauvaises décisions mais ça ne fait pas de moi une mauvaise personne. Je ne suis pas une victime, je me suis mis dans cette histoire depuis le Jour 1. Si vous m’aviez dit que j’aurais connu ce succès, je ne vous aurais jamais cru. J’ai déçu beaucoup de personnes. Ils croyaient en Daniel Hernandez. J’étais trop occupé à construire l’image négative de 69. Je veux continuer d’inspirer la jeunesse. »

Coup de théâtre quand le père de 6ix9ine a demandé l’autorisation de parler, mais le juge refuse : « C’est trop tard ».

Après ces mots, le juge a reconnu le fait que le rappeur avait coopéré et balancé beaucoup de personnes, et que par conséquent il méritait un léger traitement de faveur. Cependant, les 13 mois de détention que 6ix9ine a déjà purgé depuis le début de l’affaire ne sont pas assez selon lui, il est toujours violent et ne sortira pas aujourd’hui.

La situation de Tekashi étant unique car il est fortuné et célèbre, le juge ne doute pas une seconde sur le fait que le rappeur saura rebondir.

Le verdict tombe, 6ix9ine est condamné à 2 ans de prison ferme et 5 années de sursit. En déduisant les 13 mois déjà purgé, il sera donc dehors à la fin de l'année 2020.