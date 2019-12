DaBaby n'a pas le temps de répondre aux beefs !

DaBaby ne s'impliquera jamais dans les clashs, et il en explique la raison.

Le clash est tellement omniprésent dans le Rap US qu'on croirait qu'il fait partie de la culture. Et, de fait, c'est un peu le cas : un des moyens par lesquels s'est popularisé le rap, c'est aussi par les battle, notamment entre prisonniers par exemple, qui s'affrontaient pour faire rire l'assemblée et passer le temps. Mais même si ces clashs ont parfois été l'occasion de grandes dingueries musicales, d'autres rappeurs estiment tout simplement que c'est une perte de temps. Et parmi eux, on trouve notamment DaBaby, qui affirme même qu'il ne répond à aucun clash.

Dans une interview pour RapPack, le rappeur est revenu plus précisément sur cet état d'esprit. Et ça, en toute simplicité : "Au final, les clashs sont une distraction, qui t'empêchent de te concentrer sur l'art, et aussi sur l'argent". Une manière assez pragmatique de voir les choses, avec laquelle il est difficile de ne pas être d'accord. DaBaby ajoute également qu'il n'a pas besoin de prouver à quel point c'est un bon rappeur, il préfère laisser parler la musique d'elle même.

Plus intéressant, il déclare : "C'est trop facile de prendre son téléphone et de se la raconter. En répondant, tu changes toute l'histoire, tout le contexte autour de ce que tu es en train de faire. Maintenant, les gens vont s'intéresser à "Toi vs. l'autre", à la place de juste toi qui progresses et deviens meilleur d'album en album". DaBaby, qui est nommé aux Grammy Awards de cette année a visiblement beaucoup à dire sur le rap game ! Certains devraient peut-être prendre des notes...