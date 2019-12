Yelawolf déteste la plupart des rappeurs blancs !

Yelawolf n'aime pas trop les rappeurs blancs comme G-Eazy, Post Malone, etc... Et il explique pourquoi !

Ceux qui n'ont pas suivi dans les détails le Rap US ne connaissent peut-être pas Yelawolf, pourtant, il y a eu un moment où l'on pensait que c'était la prochaine grosse star du game ! Mais son côté "esprit libre" et incontrôlable en ont décidé autrement. Il reste toutefois un artiste très talentueux, avec une identité unique, celle d'un rappeur moitié redneck, moitié Cherokee, avec une musicalité qui l'emmène souvent vers le rock ou parfois le blues. Il a été très proche d'Eminem, signé sur son label, et avoue aujourd'hui que c'est pour ça qu'il déteste la plupart des rappeurs blancs !

Il avait notamment attaqué Post Malone, G-Eazy ou encore MGK dans son track "Bloody Sunday", un morceau sorti en Mars 2019. Chanson dans laquelle il s'en prend violemment aux rappeurs blancs les plus célèbres, en n'oubliant pas de rapper à la gloire de son ancien boss, Eminem. Les raisons, à l'époque obscures, sont aujourd'hui un peu plus claires : ils veulent tous trop ressembler à Eminem. "Je n'aime pas Asher Roth, je pense qu'il ressemblait trop à Marshall, point".

"Ce n'est pas que pour le Hip Hop. Si j'entends quelque chose qui ressemble à un artiste auquel je suis déjà attaché en tant que fan, à chaque fois que je vais t'écouter, je ne pourrais pas vraiment m'attacher à ce que tu fais". Il a déclaré tout ça lors d'une interview pour HipHopDX, et a terminé en affirmant qu'il s'attendait à recevoir une réponse de G-Eazy, qui n'est jamais venue. On comprend ce que Yelawolf veut dire, et vous, vous pensez que les rappeurs US blancs ressemblent trop à Eminem?