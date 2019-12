Le Wu-Tang Clan a perdu son Popa

RIP Popa...

Le Wu-Tang Clan dit au revoir à Popa, une personne très impliquée dans le groupe de hip-hop et dans la vie des membres.

En effet, Popa Wu, vivant à Staten Island dans l'état de New York, était directement lié à RZA depuis sa tendre enfance. Il avait apparemment des liens de parenté avec RZA, GZA et Ol' Dirty Bastard. Le regretté Popa avait avoué plus tôt cette année : "Quand RZ est venu au monde, on l'a mis dans mes bras alors qu'il était bébé. Je lui ai toujours dit qu'il serait un grand homme."

Aussi connu sous le nom de Freedom Allah par ses amis les plus proches, il est apparu dans beaucoup de projets du Wu-Tang Clan. Sa collaboration avec le groupe la plus célèbre est l'intro de "Wu-Tang Forever" avec le son "Wu-Revolution". On peut aussi l'entendre dans d'autres morceaux : "North Star" avec Raekwon, "Black Jesus", "All That I Got Is You" avec Ghostface Killah ou encore "The Blessing".

Popa Wu a eu un rôle très important au sein du groupe dès sa création, il est connu pour avoir instruit le groupe selon les principes et la philosophie du Five-Percent Nation, une organisation fondée à Harlem en 1964.

Il note également son apparition dans le premier épisode de "Wu-Tang : An American Saga". Lors de l'avant-première du film "Wu : The Story of the Wu-Tang Clan" à New York en 2007, Freedom Allah avait confié vouloir publier un livre.

Popa Wu avait sorti un album solo intitulé "Visions of the 10th Chamber" en 2000, et sur le projet des membres du Wu-Tang Clan étaient évidemment présents tels que Method Man, La The Darman et Ol' Dirty Bastard. En 2008, il sortait "Visions of the 10th Chamber Part II", une autre compilation qui rassemblait des artistes comme Dj Nino et Dlah. Peu avant sa disparition il dirige son label Popa Wu Records à Brooklyn, NY.

Popa n'avait que 63 ans lorsqu'il est décédé ce lundi 16 décembre. Les détails de sa mort n'ont pas encore été révélés, mais les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux.