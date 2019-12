Juice Wrld : sa fiancée s'exprime pour la première fois

Suite au décès de son compagnon à cause d'une overdose...

Après la mort du regretté Juice Wrld, sa copine, Ally Lotti, s’est exprimée pour la première fois de manière publique sur la mort soudaine de son petit-ami, dans un discours prononcé au festival Rolling Loud à Los Angeles le 15 décembre dernier. C’est durant le set hommage "Death Race for Love", composé des meilleurs et des plus emblématiques morceaux de l’artiste qu’elle a pris la parole afin d’accompagner la mémoire de son compagnon.

Dans un excès d’émotion, elle a demandé à tous les fans du rappeur décédé de transformer chaque mauvaise situation de manière à ce que celle-ci devienne une bonne situation. Un message délivré sur scène, alors que Juice Wrld était programmé pour ce festival où beaucoup de grands noms étaient venus se produire devant un public en folie. Un discours accompagné d’un montage en arrière-plan présentant des photos du rappeur de Chicago et une phrase : "Les légendes ne meurent jamais".

"Il aurait voulu que chaque personne sache que l’on doit prendre toutes les énergies négatives, toutes les mauvaises choses de la vie, et les changer en quelque chose de positif, qui vous rendra meilleur."

Une vidéo déchirante, dans laquelle on sent encore la détresse et le choc causés par la mort de son petit-ami, même si elle ne souhaite rien montrer et continue de promouvoir la mentalité "999" qui met en avant la positivité prônée par le rappeur.

Le 8 décembre dernier, Juice Wrld faisait une overdose à cause de pilules de percocet, médicament devenu une drogue assez virale chez les jeunes rappeurs américains. Il aurait d’ailleurs avalé ces pillules afin de les dissimuler aux agents de la FBI qui effectuaient des recherches dans son jet. Il était retrouvé inanimé dans l’aéroport de Chicago quelques minutes plus tard.

Une mort de plus, sûrement de trop, qui a provoqué un grand bouleversement dans l’industrie, jusqu’à remonter à Trippie Redd, qui a annoncé que les rappeurs "emo" n’utiliseront plus aucune drogue mis à part de l’herbe…