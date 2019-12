50 Cent affiche Nick Cannon pour défendre Eminem !

Tous les moyens sont bons pour aider ses potes en clash, ça n'est pas 50 Cent qui dira le contraire.

Le rap US est un vrai champ de bataille où les clashent naissent et meurent à la vitesse de l'éclair. Et en ce moment, c'est une fois de plus Eminem qui est au centre de l'attention. On n'a plus assez de doigts pour compter le nombre d'adversaires qu'il a affrontés (et souvent vaincus), mais il faut le dire, c'est bien souvent lui qui lance les hostilités. Cette fois, c'est Nick Cannon, ancien compagnon de Mariah Carey, avec qui Em' aurait eu une brève liaison, qui est dans son viseur.

Mais il ne se laisse pas faire. Il l'a insulté de rappeur has been à la radio, et il a également pondu 2 diss tracks, dans lesquels il sous-entend que Eminem serait gay, et qu'il aurait une vidéo du rappeur en train de pratiquer une fellation à un autre homme. Des attaques violentes auxquelles Em' n'a pas répondu pour le moment, à part quelques Tweets. Par contre, les soutiens de Slim Shady, comme 50 Cent, eux, s'en donnent à coeur joie. Fifty avait déjà menacé de "botter le cul" de Nick Cannon la prochaine fois qu'il le verrait.

Cette fois, il a décidé d'afficher l'ex de Mariah Carey avec une photo de lui dans une sorte de bikini, probablement dans un de ces sketchs. Avec, en sous-titre : "Nick est comme : " donc c'est ça, tout le monde s'en fout de mon clash. Tout le monde s'en fout LOL". Une spécialité de 50 Cent, qui ne perd jamais une occasion de sortir un petit dossier sympa et compromettant pour terminer des carrières. Ca nous rappelle quelqu'un...