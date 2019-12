6ix9ine : un policier de NYC admet avoir transporté de la drogue pour son gang !

Dans l'affaire 6ix9ine, le rappeur US aurait aidé à démasquer un policier qui aurait transporté de l’héroïne pour les Nine Trey Bloods, l'ancien gang de Tekashi.

Avec la sentence dans l'affaire 6ix9ine qui sera prononcée mercredi, de nombreuses histoires vont progressivement remonter à la surface autour du procès. Le rappeur aux cheveux arc-en-ciel, ancien membre du gang des Nine Trey Bloods, a décidé de coopérer avec la justice dans le but de réduire une éventuelle condamnation pour racket, conspiration, plusieurs atteintes aux lois sur les armes à feu, et trafic de drogue. Neuf charges en tout pèsent contre Tekashi, qui a donc décidé de dénoncer certains de ses anciens camarades, mais pas seulement !

La police en prend également pour son grade, puisque d'après le New-York Post, les aveux de 6ix9ine auront poussé Arlicia Robinson, un officier de police du NYPD, à avouer avoir transporté 100 grammes d'héroïne du Bronx jusqu'à Manhattan pour le compte des Nine Trey Bloods, l'ancien gang de Tekashi. Le journal précise également que la transcription de l'audition de l'ancien sergent a été effacée de l'enregistrement publique, dans un soucis de confidentialité et de protection des personnes liées au dossier.

Une belle preuve de plus que ces histoires de gang sont loin d'être aussi simples que des gangsters qui sont pourchassés par la police, et qu'aucune activité de grande envergure comme le trafic de drogue à New-York, ne peut se faire sans l'appui, voire la coopération, de certains membres des forces de l'ordre. On attend évidemment mercredi pour avoir le fin mot en ce qui concerne 6ix9ine, mais on rappelle que le gouvernement fédéral des USA a abandonné les charges contre le rappeur, ce qui devrait considérablement améliorer sa situation.