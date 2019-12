Juice WRLD : le programme de ses funérailles

Les funérailles de Juice WRLD ont eu lieu, voici ce qui s'y est passé.

Juice WRLD nous a quitté le 8 décembre dernier, décédé à l'hôpital, après son atterrissage à l'aéroport de Chicago. Un vol pendant lequel il aurait consommé de multiples drogues, apparemment pour les dissimuler à la police, ce qui lui aurait causé les crises à l'origine de son décès. Une mort précoce, à 21 ans, qui met une fois de plus le rap game US en face du problème de l'addiction, un sujet extrêmement abordé par les artistes dans leurs textes, mais rarement pris au sérieux.

D'après TMZ, les funérailles du jeune Juice WRLD ont eu lieu vendredi 13 décémbre, l'après-midi, à Harvey dans l'Illinois. Une cérémonie à l'église, très pieuse, durant laquelle les proches du rappeur ont pu venir lui rendre un dernier hommage devant son cercueil encore ouvert. Quelques photos du rappeur étaient disposées un peu partout dans l'Eglise, et on a pu noter la présence de cadres d'Interscope, son label, ainsi que de Ski Mask The Slump God, un de ses meilleurs potes. Certains ont pris la parole devant la foule pour rappeler quelques souvenirs de l'artiste.

Le discours le plus poignant a été prononcé par sa mère, Carmella Wallace, qui a remercié tout le monde présent pour leur soutient, et a répété son message d'amour, en disant qu'elle espérait que la musique de Juice WRLD, et son décès tragique, aideraient d'autres personne sà combattre leurs addictions. On ne peut qu'espérer qu'elle ait raison, même si le rap US semble prendre la direction opposée de la consommation à outrance dernièrement...