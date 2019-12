6ix9ine : sa peine pourrait être réduite de 10 ans!

La bonne nouvelle est tombée pour Tekashi 69.

La roue semble tourner pour 6ix9ine. En effet, l'année dernière, en fin d'année 2018 il été arrêté pour de multiples chefs d'inculpation, comme le racket, l'appartenance à un gang, les possessions d'armes non autorisées, et beaucoup d'autres. Les représentants de la justice avaient alors annoncé qu'il encourait une peine de 47 ans de prison ferme. Une peine sévère, mais pas étonnante, car les USA ont pour coutume d'infliger ce genre de peines, même pour des premières infractions, ce qui était loin d'être le cas du rappeur. Mais 6ix9ine a décidé de coopérer avec la justice, comme vous le savez.

Il a ainsi dévoilé plein d'histoires à propos des Nine Trey Bloods, son ancien gang, notamment sur leurs activités criminelles, et son "aide" pourrait lui valoir une gorsse réduction de peine. En effet, le procureur Michael Longyear, en charge de l'affaire, a annoncé que lui et les autres procureurs ont décidé de laisser tomber les chefs d'accusation de possession d'une mitrailleuse, ce qui réduirait sa peine de 10 ans, et nous amènerait à 37 ans. Ils ont également affirmé leur volonté de réduire la peine de 6ix9ine au maximum.

Le rappeur pourrait donc finir par ressortir libre bientôt. On lui souhaite toutefois bonne chance à la sortie, car certaines organisations sont visiblement très contrariées par les informations qu'il a dévoilées. Et il ne bénéficiera visiblement pas d'un programme de protection des témoins, avec anonymat garanti, puisqu'il semble vouloir continuer à faire de la musique et être célèbre.