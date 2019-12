6ix9ine : sa mère et son frère écrivent une lettre au juge !

Le frère et la mère de Tekashi 6ix9ine ont écrit une lettre au juge pour demander la clémence envers le rappeur.

Qui aurait cru que le rap game aurait un jour accordé autant d'attention à une balance ? Et pourtant, c'est bel et bien ce qui est en train de se passer avec le cas de Tekashi 6ix9ine. Le rappeur, emprisonné maintenant depuis de longs mois, pour plusieurs chefs d'inculpation, a en effet tenté de monnayer sa liberté en balançant tout ce qu'il savait sur l'organisation dont il aurait fait partie : les Nine Trey Bloods, une filiale new-yorkaise du célèbre gang américain, reconnaissable aux sapes rouges portés par les membres. Et malgré ça, le game ne cesse de commenter ses déclarations au juge, ou sa toute nouvelle signature dans un label pour 10 millions de dollars.

Et aujourd'hui, on apprend même que la mère et le frère de 6ix9ine ont écrit une lettre au juge, afin qu'il fasse preuve de clémence dans son jugement sur 6ix9ine, qui doit être rendu prochainement. Sa mère rappelle notamment au juge tout ce que 6ix9ine a fait pour sa famille depuis qu'il est riche et célèbre, du fait que la mort précoce de son père et la pauvreté n'ont pas aidé le rappeur à se stabiliser. Son frère, lui, demande au juge de se mettre à la place de sa famille, de la façon dont ils ont vécu, pour comprendre pourquoi 6ix9ine est devenu ce qu'il est devenu.

Ils appuient tous les deux le fait que l'attitude du rappeur a complètement changé depuis son arrestation fin 2018, que ça se voit dans la cours du tribunal, et demande donc au juge de le laisser libre. Une demande appuyée par les procureurs fédéraux en charge de l'affaire, qui indiquent au juge que 6ix9ine a coopéré sans aucune résistance pour aider la justice dans les procès des autres membres des Nine Trey.

L'intégralité des deux lettres est disponible juste en dessous, mais on vous prévient, c'est très, très long.