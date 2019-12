Lil Wayne nous sortira bientôt un nouvel album !

Lil Wayne a dévoilé la date de sortie de son prochain projet, "Funeral".

La deuxième partie de la carrière de Lil Wayne est un peu en dents de scie. Après les succès considérables de ses classiques dans "Tha Carter 3", puis tout ce qui a suivi, avec notamment son implication dans Young Money, le rappeur a eu plusieurs problèmes de santé, d'ordre physiques mais également psychologiques, plusieurs attaques, plusieurs crises, des dépendances. Il apparaissait même assez isolé du reste du monde, ne connaissant que très peu d'autres artistes, ayant très peu suivi l'actualité. Du coup, chaque nouvelle apparition est un petit miracle pour les fans, qui espèrent juste que la star va mieux.

Et cette fois, ils vont être ravis, puisque Lil Wayne a carrément annoncé pour de bon la date de sortie de son nouvel album, jusqu'ici incertain, "Funeral". Un projet sur lequel le rappeur a été très mystérieux jusqu'ici, mais sur Instagram, une conversation entre lui e tun de ses fans a fuité. Et le projet sera visiblement disponible en Février 2020 ! Deux petits mois avant l'album de Weezy, et on imagine qu'il balancera des extraits d'ici là.

A côté de ça, on a également des informations selon lesquelles il bosserait actuellement avec DaBaby, la star Rap US du moment, sur un énorme morceau. Ainsi que son grand pote de toujours, Drake, mais cette fois, pour un album commun ! Quand ça va sortir, ça promet de faire un bruit monstrueux. Et pour les vrais fans, Lil Wayne a même lancé sa propre marque de weed, si vous cherchez encore des cadeaux pour Noël.