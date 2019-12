Juice WRLD : sa mère s'exprime sur la mort de son fils

La mère de Juice WRLD a décidé d'aborder en public le sujet de l'addiction et de la mort de son fils.

Le rappeur US Juice WRLD est décédé le 8 décembre dernier, à l'âge de 21 ans. Selon les informations à notre disposition, il serait décédé d'une crise, qui serait une conséquence d'une ingestion massive de pilules, dans le but de dissimuler la drogue aux forces de l'ordre, lors de son retour à l'aéroport de Chicago. Il est décédé quelques instants après son transfert à l'hôpital. Une mort brutale et inattendue, qui a fait réagir pas mal de monde, notamment dans le rap game évidemment. Aujourd'hui, la mère du défunt a pris la parole pour aborder le sujet de la mort de son fils.

Elle a d'abord tenu à faire savoir que "Nous aimions Jarad de tout notre coeur, et nous avons du mal à croire qu'il est décédé. Comme il l'a souvent dit à ses fans, Jarad se battait contre une addiction à certains médicaments". Elle continue : "L'addiction ne connaît aucune limite et impacte bien plus que la seule personne qui la combat. Jarad était un frère, un fils, un petit-fils, un ami, et tellement plus, pour tellement de monde, qui voulaient tous le voir vaincre son addiction. Nous espérons que cette discussion sur l'addiction, qu'il a commencée dans ses morceaux, en aidera d'autres à gagne leur propre bataille, ce qu'il voulait plus que tout".

Elle termine en disant "Nous savons que l'héritage d'amour, de joie, et d'acceptation de ses émotions laissé par Jarad continuera à perdurer". Un bien beau message de la part de sa mère, qui, on l'espère, sera entendu par les nouvelles générations, afin que ce qui est arrivé à Juice WRLD ne se reproduise pas.