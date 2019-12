A$ap Rocky : premier concert en Suède depuis son arrestation

A$ap est de retour en Suède !

Tout le monde se souvient de l'arrestation d'A$ap Rocky en Suède cet été peu après son concert au Zénith de Paris. En effet, l'histoire avait fait la une de l'actualité pendant les deux mois d'été et Donald Trump avait contacté le gouvernement suédois pour débloquer la situation du rappeur. Rocky avait été jugé coupable mais n'a finalement pas purgé de peine en Suède.

Le leader des A$ap Mob est remonté sur scène mercredi 11 décembre en Suède, seulement quatre mois après son arrestation. Un vrai cadeau pour ses fans suédois car l'entrée au concert était totalement gratuite ! A$ap l'avait annoncé via son compte Instagram : "Toutes les personnes qui viennent de banlieue rentreront gratuitement."

Une petite revanche de la part du plus stylé de tous les rappeurs US qui remet les pieds en Suède pour un show.

Plus tôt cette année, beaucoup de rappeurs et artistes avaient boycotté les concerts en Suède pour soutenir A$ap, mais également pour dénoncer les mauvaises conditions de détention en prison. En novembre dernier, l'interprète de "Fucking Problems" a confié au magazine Forbes qu'il souhaitait créer des uniformes pour les prisonniers.

Le passage par la case prison en Suède du rappeur semble l'avoir marqué et il ne renie pas cette partie de son histoire. Il y a quelques semaines encore, il voulait faire un concert en prison, mais celui-ci s'est vu annulé. En offrant des entrées gratuites aux communautés marginalisées de Suède, le rappeur vise à montrer son soutien à ses fans à l'étranger après son séjour d'un mois en prison.

A$ap Rocky a été aperçu dans la journée en pleine baraude dans les quartiers suédois qualifiés comme des "No Go Zone", il était accompagné de jeunes musiciens et de fans.