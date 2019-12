Eminem vs Nick Cannon : Fat Joe n'est pas responsable

Ce n'est pas sa faute !

Fat Joe veut se dédouaner totalement d'avoir ravivé la flamme du beef qui oppose Eminem et Nick Cannon. Explications.

Le média américain TMZ a rencontré le new-yorkais le 10 décembre dernier et il s'est expliqué à propos du clash dans une vidéo. Il précise : "Je n'avais pas prévu ça. Je suis innocent, je ne suis pas responsable. Vous êtes fou ? Laissez moi vous dire quelques chose : j'adore Nick Cannon. C'est un bon gars et Eminem est un très bon ami à moi, et ils ont leur petit problème perso de hip-hop, tu vois ?"

Il poursuit : "Nick Cannon attire l'argent. C'est un mec talentueux. C'est une belle personne mais quand tu parles de rap, Eminem est le GOAT. C'est un extra-terrestre dans le rap game...il fait ce qu'il veut et je pense que Nick Cannon devrait répondre de la même façon."

Puis, TMZ a questionné Fat Joe pour savoir si ce que Cannon disait était vrai. En effet, selon Nick, Eminem est sur le morceau uniquement car Nick Cannon est ami avec Joe. Concernant cette rumeur, Fat Joe est clair : "C'est faux. Je suis honoré d'être d'avoir un son sur mon album en featuring avec Eminem et Mary J.Blige, je le respecte. J'ai deux morceaux avec Nick Cannon, c'est un bon pote. Je les aime tous les deux."

Quant au hashtag #RIPNickCannon qui circulait sur Twitter, il remet vite le journaliste à sa place : "Je n'ai pas dit ça ! Je n'ai jamais dit ça. Laissez les gens prendre leurs propres décisions, c'est ça le Hip-Hop."

Enfin, Fat Joe a refusé de s'exprimer sur le fait qu'Eminem devrait ou non affronter Cannon dans l'émission "Wild 'N Out". Slim Shady n’a toujours pas réagi à cela pour le moment.