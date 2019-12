Eminem vs Nick Cannon : Joyner Lucas intègre J. Cole, Kendrick Lamar et Big Sean dans le beef

Le beef de cette fin d'année 2019 n'a pas fini de nous surprendre...

Tous les jours, cette affaire prend de plus en plus d’ampleur ! Le clash entre Nick Cannon et Eminem bat son plein et nombreux sont les artistes à prendre position pour défendre… Eminem, évidement !

Peu après le morceau d'Obie Trice, le pote de toujours du Slim Shady, c’est au tour d’un autre petit protégé du rappeur de Détroit, Joyner Lucas, de prendre la parole pour contredire l’affirmation de Nick Cannon, présumant que celui-ci n’aurait "aucun ami".

Le tweet, assez simple, a tout de même de quoi faire parler :

"Hey Nick, il serait peut-être temps d’arrêter le rap et de laisser Marshall en paix avant que moi, 50 Cent, Royce, Crooked I, Lloyd Banks, J Cole, Kendrick, Logic, Tech N9ne, Big Sean et King Los en aient marre de t’entendre… pause. Continue d’essayer."

Un tweet dans lequel Lucas invite tout simplement tous les poids lourds du game ayant déjà connus des soucis avec Nick, à venir s’occuper de la carrière de Nick 'Scott' Cannon si celui-ci continue attaques et provocations envers Em’.

50 Cent a d’ailleurs défendu son ami de toujours, hier, via un post instagram, adressant un message clair à Nick et sa bande : "Hey Nick, tes clashs sont vraiment mauvais, je vais devoir te botter le cul quand je te verrai, déchet."

King Los semblait visiblement faire un trait d’humour en répondant à ce tweet : "Attendez, maintenant je suis aussi impliqué dans cette affaire ?"

Un beef qui avait commencé après la sortie du morceau "Lord Above" de Fat Joe sur lequel Eminem était invité. Après une phase bien méchante sur l'ancienne femme de Nick, par la même ocassion ex-copine du rappeur, l'animateur de Wild n' Out avait répondu par un diss-track nommé "The Invitation".

Le jour d’après, il en remettait une nouvelle couche avec un nouveau morceau : "Pray for him". Une chose est sûre pour le moment, Nick Cannon semble mal embarqué dans ce clash auquel Shady n’a répondu que par deux tweets, pour le moment...