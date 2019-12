Eminem et Nick Cannon : le beef prend de l'ampleur !

Même si Eminem n'a pas encore répondu à Nick Cannon...

Décidemment, ce beef entre Eminem et Nick Cannon est reparti de plus belle. Et cette étape ne semble faire que commencer. Les diss tracks se suivent et ne se resemblent pas pour les deux "compères".

Chacun prend parti pour son clan et forcément, cela permet une guerre à ciel ouverte entre les tweets, les morceaux et les petites déclarations. 50 Cent avait défendu le rappeur de Detroit dès hier. Peu après avoir sorti le morceau "The invitation", le podcasteur Nick Cannon en remet une couche avec un nouveau titre "Pray for him" en compagnie de The Black Squad, groupe composé de Conceited, Charlie Clips, Hitman Holla & Prince Eazy.

Ce morceau est évidemment très cru. Il reprend même un des couplets de Shady sur le titre "Renegade", où il était invité par Jay-Z. En plus de cette provocation, le rappeur de Détroit est aussi accusé par Nick et sa bande de voter pour Donald Trump ainsi que d'avoir des problèmes avec sa mère... Encore de nouvelles provocations auxquelles Em' n'a pas encore répondu.

Même si Em' semble jouer la sourde oreille, Obie Trice, rappeur découvert et signé sur Shady Record au début des années 2000 n'a pas tardé à répondre à Nick via un autre morceau. Nommé "Spanky Hayes", ce titre sur une prod de Jay-Z est clairement radical. Le rappeur du Michigan n'a besoin que d'une minute pour dire ce qu'il avait à dire, et surtout pour laisser un petit message à la fin de la vidéo : "Fuck Nick, dites à cette p**e de venir ici". Encore des mots doux et sympathiques comme les ricains savent faire.

Morceau d'Obie Trice :

Mais ce serait trop beau si l'histoire s'arrêtait là. Le fils de Suge Knight, le rappeur toujours derrière les barreaux, a profité de la visibilité que lui offre instagram pour faire passer un autre message concernant ce clash. Il a publié une photo d'Eminem, avec en légende "Ce mec s*ce des gars". Avant de rajouter via un second post : "De toute ma vie, et je dis bien de toute ma vie, je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire "lance un son de Eminem"". Des posts à retrouver juste ici :

Pour le rappel des faits, tout s'est emballé lorsque Nick Cannon affirmait que le Rap God avait eu des relations homosexuelles avec son chauffeur. Malgré les nombreux morceaux, Em' n'à pas encore répondu de cette manière et préfère pour le moment jouer au roi du silence... pour combien de temps ? Car s'il a balancé quelques tweets, on attend qu'il se mette derrière un mic' pour le plier comme il a pu le faire avec Machine Gun Kelly.