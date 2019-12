Beyoncé et Kelly Rowland harcelées sexuellement ?

Mais, que s'est-il passé dans les années 90 au sein des Destiny's Child ?

Le père de Beyoncé, Mathew Knowles, a accusé deux membres des Jagged Edge d'avoir agressé sexuellement sa fille et Kelly Rowland lorsqu'elles étaient encore mineures.

En effet, dans une interview accordée à VladTV, le père de Queen Be clame que deux membres du groupe de R&B auraient agressé les deux femmes dans un bus de tournée. Cette histoire se serait déroulé en 1998, alors que les Destiny's Child et les Jagged Edge étaient en tournée avec Jon B.

Selon Mathew Knowles, c'est cette histoire qui aurait déclenché les départs de deux membres des Destiny's, LaTavia Roberson et LeToya Luckett. Il explique : "C'est parti d'une mauvaise décision que j'ai pris...mettre les Destiny's Child et Jagged Edge dans le même bus. Rappelez-vous, les filles sont mineures. Elles ont 16 ans. Les mecs ont genre 21 ou 22 ans. J'ai un devoir de confiance avec des mineurs face à la loi, et je devais les gérer d'une certaine façon."

Puis, il continue : "J'ai reçu un appel de Kelly et Beyoncé me disant qu'elles étaient constamment harcelées par deux garçons des Jagged Edge. Et je ne pouvais pas le supporter. J'ai dû sortir les mecs du bus à Baton Rouge en Louisiane. C'est avec ça qu'a commencé l'histoire avec Luckett et Roberson."

DJ Vlad a donc logiquement demandé à l'ancien manager comment il avait vécu, en tant que père de Beyoncé, le fait de savoir que des hommes essayaient de coucher avec sa fille encore adolescente. Sa réponse est claire : "On ne parle pas de ça à la caméra."

Cependant, la version de l'histoire que raconte Mathew Knowles est bien différente de celle rapportée par les Jagged Edge dans la série "Unsung" sur TV One. D'après eux, Brandon Casey entretenait une relation avec Roberson et son frère Brian sortait avec Luckett. Roberson clame que les Jagged Edge auraient été virés du bus pour avoir défendu la mère de Luckett menacée par Mathew qui ne la voulait pas dans le bus.