50 Cent clashe Nick Cannon pour défendre Eminem!

50 Cent et Eminem, c'est une amitié qui va au-delà du rap.

En 2002, Eminem écoute un des premiers vrais projets de 50 Cent, sa mixtape "Guess Who's back?", et décide de donner sa chance à celui qui était alors un peu le mouton noir du rap New-Yorkais, à cause de ses clashs et ses histoires de fusillade. Une main tendue qui s'est transformée en collaboration fructueuse, puis en véritable amitié entre deux rappeurs qui auront tous les deux dominé les années 2000 du Rap US, quoiqu'on en dise. Fifty, en imposant sa patte et son style de gangsta rappeur nouvelle génération, et Eminem, en continuant à traumatiser l'Amérique par son insolence et son talent.

Une véritable amitié, donc, qui fait que 50 Cent aura systématiquement pris la défense de Slim Shady dans chacun des clashs lancés par ce dernier. Et autant vous le dire, il y en a eu un paquet. Le dernier en date, celui contre Nick Cannon, commence d'ailleurs à prendre une drôle de tournure, car l'ex mari de Mariah Carey sous-entend dans un diss track qu'Eminem serait gay. Du coup, 50 Cent a posté un message sur Instagram, en affirmant: "Je n'envisage pas sauver ma vie alors que quelqu'un s'en prend à Em'. C'est un animal d'un genre différent, je n'ai jamais vu un enfoiré être en mesure de s'en prendre à lui. Hey Nick, ton son c'est de la merde, je vais te botter le cul dès que je te vois, déchet".

Une menace prise véritablement pris à la légère par Nick Cannon, qui n'hésite pas à relancer 50 Cent, en le taguant sous une photo de Stephen, le personnage de serviteur fidèle joué par Samuel L. Jackson, au service de l'esclavagiste Di Caprio. Un sous-entendu qui risque de faire parler.