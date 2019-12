PlayStation fête ses 25 ans avec du rap français !

La célèbre console de jeu PlayStation fête ses 25 ans avec une playlist 100 % rap français !

Plus qu'un objet culte, la PlayStation est le véritable symbole de la jeunesse des années 90 / 2000. Sortie en 1994, la console s'est rapidement invitée dans les salons de France, à grands coups de Gran Turismo, Tekken, puis, inévitablement, Fifa, ou PES (ou encore ISS Pro Evolution pour les vras de vrais). Et quand on prend autant de place dans le quotidien de tous les jeunes du monde entier, et qu'en plus, on permet de passer le temps sans avoir à traîner dehors, on termine forcément dans les textes des rappeurs, véritables miroirs de la vie de tous les jours. On a donc eu droit à un florilège de référence et de punchlines en rapport avec la célèbre console de de Sony, qui fête justement ses 25 ans ce mois-ci !

Et pour les 25 ans de la PlayStation, cette dernière a décidé elle aussi de rendre hommage aux rappeurs, en concoctant une playlist qui regroupe les morceaux de rap français content des références à la console. Ca va de l'inévitable "Tonton du bled", du 113, ou encore Sinik, Rohff, jusqu'aux titres les plus récents, comme celui de Nekfeu, "Cheum", ou Zola et son "L1 L2", faisant lui un petit clin d'oeil directement au jeu GTA, franchise très populaire sur cette console. 25 titres, pour 25 ans, le compte est bon.

“L1, L2, haut, bas, gauche, droite.“ — PlayStation France (@PlayStationFR) December 6, 2019

Et pour les grands fans, le community manager de PlayStation a commencé à recenser toutes les punchlines de rap français qui parlent directement de la console. Du beau travail, et ça permettrait à certains de (re)découvrir des morceaux !