Drake sur Juice Wrld : "je voudrais voir les jeunes talents vivre plus longtemps"

Drizzy a le cœur lourd...

Depuis la mort du jeune rappeur Juice WRLD, les hommages dans le monde du hip-hop se multiplient. Chacun lui adresse un dernier message à sa façon, et beaucoup d'artistes ont saisi leurs comptes Instagram ou Twitter ces derniers jours.

Drake fait d'ailleurs partie des nombreuses célébrités qui ont souhaité s'exprimer sur la disparition tragique de l'interprète de "Lucid Dreams". Drizzy s'est contenté de poster une photo sur son compte Instagram où il exprime son regret que beaucoup de jeunes artistes décèdent, il écrit en légende : "J'aimerais voir tous les jeunes talents vivre plus longtemps, et je déteste me réveiller des nouvelles histoires de destins brisés."

La mort du jeune rappeur survient après la disparition d'autres figures de la nouvelles génération rap US comme Lil Peep, XXXTENTACION ou Mac Miller, tous décédés de façon tragique. On connait bien la malédiction du "Club des 27" mais Juice WRLD n'avait que 21 ans et venait de fêter son anniversaire le 2 décembre dernier, sur Twitter il s'était réjoui : "Un des meilleurs anniversaires que j'ai eu et ce n'est pas encore fini !"

Avec son message, Drake pointe du doigt une nouvelle malédiction qui semble s'installer dans le hip-hop. C'est sûrement aussi une façon pour lui de dire aux jeunes "faites plus attention à vous".

En effet, depuis la révélation des causes de la mort de Juice WRLD un grand nombre de personnes s'inquiète sur les addictions des jeunes dans l'industrie musicale. Après Lil Peep et Mac Miller morts d'overdoses, c'est Juice qui aurait avalé plusieurs pilules dans son avion le menant à Chicago pour éviter que les autorités ne les découvre à l'atterrissage.