Juice WRLD est décédé

Le rap US est une nouvelle fois en deuil après la mort du tout jeune rappeur de Chicago, Juice WRLD.

Le rap game US est une fois de plus endeuillé. En effet, c'est avec émotion que nous apprenons le décès du jeune rappeur de Chicago, Juice WRLD, âgé de seulement 21 ans. Il était devenu, en à peine 3 ans, l'une des stars du rap US les plus attendues, avec ses deux albums "Goodbye & Good Riddance", et "Death Race for Love", sortis en 2018 et 2019. Des projets qui lui avaient valu tout un tas de disques d'or et de platine dans tous les pays anglophones. Et son hit "Lucid Dreams" l'aura transporté un peu partout dans le monde. C'est le site américain TMZ qui a en premier dévoilé l'information.

Juice Wrld Dead at 21 After Seizure in Chicago's Midway Airport https://t.co/OKxXR8HfiT — TMZ (@TMZ) December 8, 2019

Toujours selon le même site, c'est une sorte de crise qui aurait eu raison du jeune homme. Alors qu'il traversait l'aéroport de Chicago, après avoir atterri à son retour de Californie, Juice WRLD s'est mis à tousser sévèrement, au point même de cracher du sang. Ce sont les autorités qui ont dévoilé ces détails au site américain. Transporté encore conscient à l'hôpital, il y est déclaré mort quelques instants plus tard. Les causes précises du décès demeurent encore inconnues pour le moment.

Le rappeur laisse derrière lui une sacrée discographie de 13 projets (albums, EP et mixtapes) sortis en seulement 4 ans. Un vrai passionné de rap, qui consommait sa musique en cachette, car sa mère, très croyante et conservatrice, ne le laissait pas écouter de rap dans sa jeunesse. Il était évidemment très proche de toute la scène de Chicago, comme G Herbo, mais aussi de la scène trap du sud. Il avait encore deux projets en cours, "JW3", une mixtape, et l'album "SchemeWrld", prévu pour 2020. Aussi doué pour le freestyle que pour les sons autotunés, le rap US perd une de ses plus grandes futures stars. Nos pensées vont évidemment aux proches de Juice WRLD, sa famille, et ses fans, qui sont nombreux.