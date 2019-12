Obie Trice arrêté pour une agression !

Obie Trice, ancien grand pote d'Eminem, et proche de D12, a été arrêté pour une agression.

A la fin des années 90, le rap US a vu débarquer un crew agité, virulent et très irrespectueux en provenance de Detroit : les D12, Dirty Dozen en Anglais. Un collectif de rappeurs venant d'une des villes les plus sinistrées des USA, avec tous la même haine, qui ont connu quelques gros succès ensemble. Le groupe comptait en son sein des rappeurs très talentueux, comme Eminem, Royce da 59, Proof, ou encore Obie Trice. Aujourd'hui officiellement dissous, certains membres ont évidemment beaucoup fait parler d'eux, comme Eminem, ou Royce, qui continuent même à bosser ensemble. En ce qui concerne Obie Trice, ça n'est malheureusement pas pour sa musique qu'on en parle aujourd'hui.

En effet, le rappeur de 42 ans a été arrêté par la police du Comté d'Oakland, dans le Michigan, pour ce qui ressemble à une violente agression. L'histoire est assez triste : c'est une voisine qui a appelé la police à cause d'une altercation particulièrement bruyante à côté de chez elle. A leur arrivée, les policiers auraient trouvé Obie Trice debout devant la porte d'entrée tenant un Ruger 9mm semi-automatique dans sa main droite, et l'ont interpellé.

Visiblement, une dispute a éclaté entre Obie Trice et sa petite amie, qui résidait dans cette maison. Le rappeur était fortement alcoolisé, il aurait poussé la femme, et le fils de cette dernière, âgé de 18 ans, aurait tenté de s'interposer pour protéger sa mère. L'artiste retourne alors dans sa chambre, saisit une arme, et revient dans le garage où le fils et la mère s'apprêtaient à partir. Le fils a essayé de désarmer le rappeur, et un coup est parti, le traversant de part en part dans le haut de la jambe. Ses jours ne sont plus en danger.

Obie Trice est actuellement emprisonné pour agression aggravée avec arme, et violation d'une ordonnance de protection. La caution est fixée à 16 900 dollars.