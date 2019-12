PNL : "Au DD", la vidéo la plus vue sur Youtube en 2019 !

Un record de plus pour les deux frères de PNL, grâce à leur hit, "Au DD".

Bientôt la fin de cette année 2019, qui aura été définitivement l'année de tous les records en France dans la musique urbaine. Pourquoi ? Car on a eu droit à des projets incroyables de Ninho, Nekfeu, Aya Nakamura, et, bien sûr, PNL, qui ont tous battu des records de streaming, avec des chiffres à faire pâlir pas mal de stars américaines. Et notamment de la part des "Deux Frères" des Tarterets, cité de Corbeil-Essonnes, qui ont complètement achevé leur conquête de la France. On avait du mal à imaginer qu'ils pourraient aller plus haut qu'avec "Dans la légende" en terme de notoriété, mais ils ont réussi à le faire.

Un exploit qui se voit dans les chiffres. Comme la fin de l'année approche, les plateformes de streaming font toutes leurs bilans, et figurez vous que le clip "Au DD", véritable hit de l'album de PNL, est la vidéo la plus visionnée en France cette année sur Youtube. 128 millions de vues en tout, en étant mis en ligne seulement fin Mars. 9 mois auront donc suffit au groupe pour faire main basse sur le célèbre hébergeur de vidéo. Elle devance le clip "Pookie" d'Aya Nakamura, "On Fleek" d'Eva et Lartiste, "Coach" de VIncenzo et Soprano, et "Zemer", de Dhurata Dora et Soolking. Un top 5 exclusivement urbain, donc, preuve une fois de plus de la bonne santé de notre culture.

Pour rappel, Spotify France nous amène plus ou moins au même constat, puisque les artistes les plus écoutés chez nous sont, dans l'ordre, Ninho, PNL, Nekfeu, Jul, et Niska. Et Jul pourrait bien bouleverser ce classement, lui qui vient de sortir un tout nouvel album aujourd'hui !