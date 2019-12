Jay-Z : le rap américain lui souhaite son anniversaire

Happy Birthday Jay-Z !

Hier, 4 Décembre 2019, le hip-hop US a célébré l'anniversaire de Jay-Z ! Le rappeur de New York fêtait son 50ème anniversaire, mais également une carrière brillante.

En effet, Monsieur Carter est le premier milliardaire de toute l'histoire du hip-hop. Vrai businessman et artiste investi, il a gagné 22 Grammy Awards, il a vu 14 de ses projets classés numéro 1 et a vendu plus de 100 millions de disques.

Ses accomplissements et réussites sont un exemple pour beaucoup et il est respecté dans le game. Alors, c'est très logiquement que ses amis artistes et businessman se sont exprimés sur les réseaux sociaux afin de souhaiter un joyeux anniversaire à Jay-Jay.

Tout d'abord, Drake s'est amusé dans sa story Instagram où on le voit danser et s'ambiancer face aux miroirs de sa luxueuse maison avec le morceau "I Know" de Jay-Z en fond. D'autres gros poissons du game ont adressé un post à HOV, comme Meek Mill, DJ Khaled, Yo Gotti et Timbaland.

Mais une de nos célébrations préférées, c'est le post Twitter de Puff Daddy. On le sait depuis longtemps, les deux artistes sont proches et se connaissent depuis longtemps. Diddy en a donc profité pour poster une photo d'eux deux jeunes accompagnée d'une photo plus récente et il a écrit en légende : "Joyeux anniversaire mon frère HOV !!!! On est passé de chiffons à riches. De l'amour à L'AMOUR. Ce n'est que le début !"

Par-dessus tous ces beaux messages, ce jour a été marqué par le retour des musiques de Jay-Z sur la plateforme de streaming Spotify, et ça, c'est le plus beau cadeau qu'il pouvait nous faire ! Vous n'avez plus d'excuse pour vous refaire tous ses classiques...