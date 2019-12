Lil Nas X, DaBaby et Tyler, The Creator dans la liste Forbes !

Get rich or die trying...

Alors que le magazine Forbes avait annoncé Jay-Z comme le premier milliardaire de l'histoire du hip-hop, on sait maintenant que les nouvelles recrues de l'industrie se portent aussi très bien !

En effet, les journalistes du magazine ont dressé la liste de l'édition 2020 des "30 Under 30". Cette liste regroupe des artistes, athlètes ou autres professionnels qui se sont démarqués pour leurs qualités d'entrepreneur avant leur 30ème anniversaire. Sans surprise, on retrouve des têtes connues dans le hip-hop comme Tyler, The Creator, Lil Nas X, DaBaby, Megan Thee Stallion et Tierra Whrack qui ont tous laissé une marque dans la culture pop ces derniers mois.

Premièrement, Tyler, The Creator a fait sensation cette année avec son projet "IGOR" en se classant numéro 1 du "Billboard 200 album". Bien qu'il soit dans le game depuis plusieurs années, 2019 n'a été que positive pour le membre de Odd Future.

Ensuite, Lil Nas X a dépassé les frontières et battu tous les records avec le tube planétaire "Old Town Road". Pour couronner le tout, il est nommé dans cinq catégories différentes pour la cérémonie des Grammy Awards 2020.

Puis, il y a le phénomène du rap, Dababy, qui n'est même plus à présenter...Il continue d'accumuler les certifications pour ses projets "Baby On Baby" et "Kirk" qui cartonnent aux USA. Son charisme et les célèbres pas de danse dans ses clips font le buzz partout !

Megan Thee Stallion s'est imposée en tant que rappeuse en 2019 et a réussi à populariser "Hot Girl Summer" grâce à son tube de l'été et aussi sa personnalité.

Enfin, Tierra Whack, qui n'a pas sorti beaucoup de musique cette année, s'est assurée que ses apparitions soient mémorables. En juillet dernier, elle s'est associée à Beyoncé pour le morceau "My Power", présent dans la bande originale du film "Le Roi Lion", intitulé "The Lion King" tout simplement.

On leur souhaite à tous que leur carrière continue sur cette lancée !