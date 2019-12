Offset se fait pirater son compte Twitter après avoir lancé un débat sur le hip-hop et la cutlure noire !

Il n'aurait peut-être pas dû se lancer là-dedans.

Aïe...Offset se serait-il fait pirater après avoir lancé un débat sur le hip-hop hier soir sur son compte Twitter ? C'est ce que l'on peut penser...



En effet, le membre des Migos a parlé de la culture hip hop et toute la twittosphère s'est enflammée. Il écrit : "Désolé mais le hip-hop fait partie de la culture noire, ne parlez pas si vous n'avez pas la culture noire." Il explique ensuite que le hip-hop a une histoire et qu'il est né grace à d'autres genres musicaux qui, de base, traduisent une certaine souffrance. Le rappeur ajoute ensuite que c'est le genre musical le plus réputé de nos jours et termine son débat par "#BlackExcellence".





Offset n'a plus rien ajouté après cela et laissé les internautes interpréter son discours. Beaucoup d'entre eux ont compris que pour le chéri de Cardi B, le hip-hop était un style réservé uniquement aux artistes de couleur. Certains twittos lui ont répondu de façon humoristique, on pouvait lire dans les commentaires suivant : "C'est ouf parce que je suis presque sûr que tu as des feat avec pleins de blancs" ou bien "Et Eminem dans tout ça ?". Tandis que d'un autre côté, les fans du rappeur le défendaient en expliquant qu'il souhaitait simplement indiquer que les gens devaient respecter le hip-hop, peu importe leur couleur de peau.

Seulement voilà, quelques heures après le débat, on pouvait lire d'autres tweets sur le compte d'Offset : "Je suis gay" et "Je lèche des fesses". Ensuite, la girlfriend de 6ix9ine a publié une vidéo sur son compte instagram montrant un DM qu'elle venait de recevoir du mari de Cardi B disant, "Tu me manques vraiment." Alors là, on n'y comprenait plus rien. Cependant, pas la peine de s'appeler Einstein pour émettre l'hypothèse du compte piraté.

Cardi B a directement saisi ses propres réseaux sociaux afin de poster une vidéo d'elle et Offset sortant du lit, complètement déphasés, pour prouver qu'ils dormaient au moment où tout cela s'est déroulé et que, par conséquent, un hackeur était derrière toute cette mascarade.

Serait-ce une vengeance de la part du hackeur suite au débat sur la culture hip-hop ? Impossible d'en être convaincu, mais le doute persiste. Une chose est certaine : c'était une punition de la part d'un petit génie du web qui s'est bien amusé avec les comptes Twitter et Instagram du membre des Migos.

Le rappeur s'est exprimé dans la story de Cardi B ce matin et a expliqué que la personne qui l'a piraté a saisi une de ses adresses mails pour changer tous ses mots de passe.

Offset n'aurait toujours pas récupéré l'accès à ses réseaux sociaux, bien que les tweets du hackeur soient supprimés.