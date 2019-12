Rihanna : son album "Anti" bat un record !

Work, work, work, work, work...

"Anti", le huitième album studio de Rihanna vient de rentrer dans l'histoire. En effet, il a dépassé les 200 semaines consécutives dans le classement "Billboard 200 Chart" et devient le premier album d'une femme de couleur accomplissant cet exploit !

Dans ce projet, on retrouve des tubes planétaires tels que "Work" en featuring avec Drake, "Kiss It Better", "Needed Me" et la balade "Love On The Brain". Seulement un mois après sa sortie, l'album s'était déjà écoulé à un million d'exemplaires. Avec "Anti", Rihanna était devenue la première artiste de l'histoire à avoir le plus de certifications par le RIAA.

"Anti" est le dernier projet de Riri et il date de 2016. En janvier prochain il fêtera donc ses quatre ans...On comprend mieux pourquoi les fans commencent à s'impatienter !

Mais voilà, cette année la bombe de la Barbade s'est consacrée à son nouveau business. La fashionista a lancé sa marque de luxe Fenty en s'associant avec le prestigieux groupe français LVMH. D'autre part, elle a continué de développer sa marque de maquillage et également sa ligne de lingerie Savage x Fenty. Son défilé mémorable était tellement fou que la marque Victoria's Secret a annulé son défilé annuel.

Tout ce que Rihanna entreprend lui réussit et le magazine Forbes l'a annoncé comme l'artiste féminine la mieux payée, dépassant Beyoncé, Madonna et Céline Dion.

En attendant le prochain album, qui devrait s'intituler "R9", on continue de kiffer sur "Work" :