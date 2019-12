Lil Wayne lance sa propre marque de weed

Lil Wayne entre officiellement dans l'industrie du cannabis.

Ce dimanche 1 décembre, le rappeur a partagé une photo Instagram de lui-même en train de fumer de la weed. Il en a profité pour révéler son nouveau partenariat avec la marque de cannabis GKUA. Et qui dit Lil Wayne, dit boss… Il a même crée sa propre variété !

Lil Wayne et la weed ? Une histoire qui dure. Celui qui charbonne en studio avec DaBaby, a même décidé de lancer son propre business. Il s’est associé à la marque de cannabis GKUA. A eux deux, ils ont fait un partenariat. Un vrai de vrai. C’est sur son propre instagram qu’il a annoncé la nouvelle. Il a publié une photo de lui. Qu’est ce qu’il fait ? Et bien il fume un joint, of course !